Bihar cabinet expansion: बिहार कैबिनेट का विस्तार 16 जून को, संतोष कुमार सुमन ने दिया इस्तीफा, ये विधायक बन सकते हैं मंत्री, देखें लिस्ट

Highlights सियासी भूचाल के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की कवायद तेज हो गई है। संतोष सुमन के इस्तीफे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजूर कर लिया है। नीतीश मंत्रीमंडल में बड़ा फेरबदल किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

Bihar cabinet expansion: बिहार महागठबंधन में हलचल तेज है। 23 जून को बैठक से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में गर्माहट तेज कर दी।

इस बीच चर्चा है कि बिहार कैबिनेट का विस्तार 16 जून को होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता संतोष कुमार सुमन ने कल 13 जून को राज्य सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार में नीतीश सरकार में आए सियासी भूचाल के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की कवायद तेज हो गई है।

Bihar cabinet expansion to take place on 16th June.



Hindustani Awam Morcha (Secular) leader Santosh Kumar Suman resigned as a minister of the State Government, yesterday, 13th June.