पवन सिंह का नया गाना 'बेडरूम में राजा' हुआ वायरल, अपर्णा मलिक के साथ रोमांस ने फैंस को किया दीवाना!

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह फिर से धमाका कर रहे हैं! उनका नया गाना ‘बेडरूम में राजा’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने में पवन भैया का रोमांटिक अंदाज और हीरोइन अपर्णा मलिक के साथ कीमिस्ट्री फैंस को खूब भा रही है। बेडरूम सेटअप, म्यूजिक और स्टाइलिश डांस के साथ उनका एक्सप्रेशन दर्शकों को फिल्मी एहसास दे रहा है। गाने को पवन सिंह के साथ भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज ने भी अपनी आवाज दी है।

यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही वीडियो वायरल हो गया, घंटों में लाखों व्यूज और कमेंट्स में तारीफों की झड़ी लग गई। फैंस कह रहे हैं, “पवन भैया ने गर्दा उड़ा दिया!” और “भोजपुरी का सबसे हिट रोमांटिक सॉन्ग!” पवन सिंह की आवाज़, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और गाने की शानदार मेकिंग ने इसे एकदम हिट बना दिया। ‘बेडरूम में राजा’ इस समय ट्रेंडिंग है और फैंस इसे बार-बार देख रहे हैं।

Bhojpuri superstar Pawan Singh's new song 'Bedroom Mein Raja' featuring Apurna Malik has gone viral. The romantic track, stylish dance moves, and catchy music are winning fans on YouTube and social media.

