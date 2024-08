भोजपुरी स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की न्यू मूवी 'चिंटू की दुल्हनिया' का पहला लुक आउट, देखें यहां

Chintu Ki Dulhania First Look Out:भोजपुरी के मशहूर स्टार प्रदीप पांडे ने अपकमिंग फिल्म 'चिंटू की दुल्हनिया' का पहला लुक जारी हो गया है। फिल्म का निर्देशन चंदन सिंह कर रहे हैं। फिल्म जॉल हिट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है जिसका फर्स्ट लुक काफी दिलचस्प है। फिल्म को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, यह भोजपुरी फिल्म चिंटू की दुल्हनिया एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है। जिस की पूरी शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गई है। देसी धुन म्यूजिक पर इसका ट्रेलर जल्द रिलीज की जाएगा। सिनेमाघरों में हॉरर फिल्मों में अब डर के साथ दर्शकों को हंसाने की भी कोशिश होती है।

फिल्म के मुख्य कलाकारों में प्रदीप पांडेय चिंटू, यामिनी सिंह, शिल्पी राघवानी, प्रमोद माउथो, राम सूजन सिंह रश्मि शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार, सोनिया मिश्रा, नेहा सिंह, कृष्णा कुमार सोनी, महेश आचर्य, मनोज दिवेदी, पूर्वी अमन सिंह चौहान, नन्द किशोर, अभय झा, मेहनाज़ श्रॉफ, देव सिंह, सिप्पी भट्ट, अंकित चौहान, विशाल सिंह रॉकी और मोहित कनोजिया आदि है।

जॉली हिट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म ''चिंटू की दुल्हनिया'' के निर्माता मुकेश जवाहिर चौहान ,निर्देशक चंदन सिंह ,लेखक वीरू ठाकुर ,छायांकन समीर सय्यद ,एक्शन दिलीप यादव, प्रचारक संजय भूषण पटियाला, डांस कानू मुखर्जी, रामदेवन और संगीत राजेश प्रसाद ने तैयार किया है।

फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

