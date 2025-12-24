भोजपुरी फिल्म निर्देशक धीरज ठाकुर की फिल्म 'डंंस' को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 19:24 IST2025-12-24T19:22:42+5:302025-12-24T19:24:42+5:30

धीरज ठाकुर ने कहा, "यह अवार्ड हमारी पूरी टीम के लिए एक बड़ा सम्मान है। हम सभी ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है और यह अवार्ड हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है।"

Bhojpuri film director Dheeraj Thakur's film 'Dance' won the Best Film of the Year award | भोजपुरी फिल्म निर्देशक धीरज ठाकुर की फिल्म 'डंंस' को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड

file photo

Highlights फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों का सम्मान किया गया।अधिकारों के लिए लड़ता है और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है।

मुंबईः FFIA फीचर फिल्मस आईकॉनिक अवार्ड में एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन कर चुके फिल्म निर्देशक धीरज ठाकुर और खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म 'डंंस' को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस फिल्म के निर्देशक धीरज ठाकुर को निर्माता कमल मुकुट के हाथो सम्मानित किया गया मुंबई में । इस अवार्ड शो में 11 फिल्मों का सबमिशन हुआ था, जिनमें गुजराती, मराठी, असमीज, पंजाबी, भोजपुरी, उत्तराखंडी, राजस्थानी, तमिल और हिंदी फिल्म शामिल थीं। इन फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर निर्देशक धीरज ठाकुर ने कहा, "यह अवार्ड हमारी पूरी टीम के लिए एक बड़ा सम्मान है। हम सभी ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है और यह अवार्ड हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है।" इसके आयोजक शहीद कुरैशी  को दिल से धन्यवाद देता ह। फिल्म 'डंंस' की कहानी एक युवक की है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है।

इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने मुख्य भूमिका निभाई है जिस के निर्माता सुधीर सिंह है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ शाहवर अली, देव सिंह, श्रद्धा नवल और अन्। भोजपुरी की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक थी, जिसमें खेसारी का नया और अलग अंदाज़ देखने को मिला, जिसमें दोस्ती और इंसानों व सांपों के रिश्ते की कहानी है। इस फिल्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला है।

FFIA फीचर फिल्मस आईकॉनिक अवार्ड में में देश भर की विभिन्न फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें से 'डंंस' को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के लिए खेसारी लाल यादव और उनकी टीम को बधाई दी गई है।

Web Title: Bhojpuri film director Dheeraj Thakur's film 'Dance' won the Best Film of the Year award

भोजपुरी से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bhojpuri songbhojpuriMumbaiKhesari Lal Yadavभोजपुरी गानाभोजपुरीमुंबईखेसारी लाल यादव