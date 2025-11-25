Yemen: ताइज प्रांत के गवर्नर के काफिले पर गोलीबारी, 5 सुरक्षा अधिकारियों की मौत

Yemen: बंदूकधारियों ने सोमवार को ताइज प्रांत के गवर्नर के काफिले पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम पांच सुरक्षा अधिकारी मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रांत के प्रवक्ता मोहम्मद अब्देल-रहमान ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को बताया कि ताइज को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क पर नबील शमसान को निशाना बनाकर हमला किया गया।

उन्होंने बताया कि गोलीबारी में दो हमलावर मारे गए। किसी भी समूह ने हमले की तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। गवर्नर के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा और सैन्य बल इस हमले के दोषियों का पता लगा रहे हैं। ताइज में ईरान समर्थित हूती विद्रोही और ‘इस्लामिस्ट इस्लाह’ पार्टी समर्थित अन्य लड़ाकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है।

