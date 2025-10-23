कौन हैं जशनप्रीत सिंह? अमेरिका में जानलेवा दुर्घटना के बाद गिरफ्तार हुआ अवैध भारतीय ट्रक चालक
By रुस्तम राणा | Updated: October 23, 2025 19:12 IST2025-10-23T19:12:21+5:302025-10-23T19:12:21+5:30
सीबीएस न्यूज़ द्वारा उद्धृत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) के अधिकारियों के अनुसार, जशनप्रीत सिंह एक भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने 2022 में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पार करके अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था।
नई दिल्ली: कैलिफ़ोर्निया हाईवे पेट्रोल (सीएचपी) के अधिकारियों ने आठ वाहनों की घातक टक्कर के सिलसिले में एक अवैध भारतीय सिख प्रवासी को गिरफ्तार किया है। टक्कर में चार व्यावसायिक वाहन भी शामिल थे। संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई है।
सीएचपी अधिकारियों ने मंगलवार को इस घातक दुर्घटना के सिलसिले में जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। चार व्यावसायिक वाहनों के बीच हुई इस टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। कैलिफ़ोर्निया के युबा सिटी निवासी सिंह को नशे में ट्रक चलाने के संदेह में हिरासत में लिया गया था।
जशनप्रीत सिंह कौन हैं?
सैन बर्नार्डिनो काउंटी के जेल रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिंह वेस्ट वैली डिटेंशन सेंटर में बिना ज़मानत के हिरासत में हैं। उन पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें नशे में वाहन चलाते हुए गंभीर हत्या और नशे की हालत में गाड़ी चलाना, जिससे शारीरिक चोट पहुँची है। उन्हें गुरुवार को रैंचो सुपीरियर कोर्ट में पेश होना है।
BREAKING: 3 kiIIed in California by an illegal alien truck driver, Jashanpreet Singh. Singh entered in 2022, was released by Biden.— End Wokeness (@EndWokeness) October 23, 2025
pic.twitter.com/csrKmjTRsD
सीबीएस सैक्रामेंटो ने बुधवार शाम सिंह के दोस्त गुरजोत मल्हार से बात की। उन्होंने बताया कि सिंह बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका आए थे। मल्हार ने कहा, "वह एक अद्भुत इंसान हैं। ... वह सामान्य रूप से, खुशी से, हमेशा प्यार और देखभाल के साथ बात करते थे।" मल्हार ने आगे कहा, "भारत से आने के कारण, यहाँ पैसा कमाना मुश्किल होगा। ... इसलिए, वह आगे बढ़ना चाहते थे।"
सीएचपी अधिकारियों ने सीबीएस को बताया कि वे इस बात की जाँच कर रहे हैं कि दुर्घटना के समय सिंह वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे थे या नहीं।