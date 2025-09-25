Agastya Goel: कौन हैं अगस्त्य गोयल? भारतीय मूल के इस युवा ने अमेरिकी भौतिकी ओलंपियाड में रचा इतिहास, ट्रंप से की मुलाकात

September 25, 2025

अगस्त्य गोयल, मात्र 17 वर्ष की आयु में, एक चर्चित नाम बन चुके हैं। भारतीय मूल के यह प्रतिभाशाली छात्र स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर आशीष गोयल के पुत्र हैं, जो पूर्व आईआईटी-जेईई टॉपर रहे हैं।

नई दिल्ली: पेरिस में आयोजित 2025 अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (IPhO) में अमेरिकी भौतिकी टीम ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और सभी पाँच स्वर्ण पदक जीते। अगस्त्य गोयल, एलन ली, जोशुआ वांग, फियोडोर येवतुशेंको और ब्रायन झांग की टीम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अपनी जीत के बाद, इन युवा चैंपियनों को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया गया, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। 

ट्रम्प के एक वरिष्ठ सहयोगी माइकल क्रैट्सियोस ने X पर इस पल को साझा किया: "आज POTUS और WHOSTP47 को 2025 विश्व चैंपियन अमेरिकी भौतिकी टीम का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है! इन अद्भुत प्रतिभाओं ने जुलाई में हुए अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में अपना दबदबा बनाया और रिकॉर्ड पाँच स्वर्ण पदक जीते, जो टीम के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन है।"

अगस्त्य गोयल कौन हैं?

कैलिफ़ोर्निया के पालो ऑल्टो स्थित हेनरी एम. गन हाई स्कूल में जूनियर अगस्त्य गोयल, मात्र 17 वर्ष की आयु में, एक चर्चित नाम बन चुके हैं। भारतीय मूल के यह प्रतिभाशाली छात्र स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर आशीष गोयल के पुत्र हैं, जो पूर्व आईआईटी-जेईई टॉपर रहे हैं।

अगस्त्य की शैक्षणिक उपलब्धियाँ असाधारण हैं:

- सूचना विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड (IOI) में दो बार स्वर्ण पदक विजेता
-IOI 2024 में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर
- USACO के तीन बार फाइनलिस्ट (2022-2024)
- 2023 यूएसए भौतिकी ओलंपियाड में रजत पदक विजेता
- विशिष्ट गणितीय ओलंपियाड कार्यक्रम में प्रतिभागी
- PRIMES-USA में योगदानकर्ता और कई बार ऑनर क्वायर के सदस्य
- द ऑस्ट्रेलेशियन जर्नल ऑफ़ कॉम्बिनेटोरिक्स में प्रकाशित एक गणित शोधपत्र के सह-लेखक

भौतिकी में प्रारंभिक रुचि और जुनून

अगस्त्य का विज्ञान के प्रति आकर्षण अपने पिता के साथ लंबी पैदल यात्रा और कार की सवारी के दौरान शुरू हुआ। शुरुआत में कंप्यूटर विज्ञान की ओर आकर्षित होने के बाद, उन्होंने 2023 की सर्दियों में भौतिकी पर अपना ध्यान केंद्रित किया और केविन झोउ के भौतिकी के हैंडआउट्स का अध्ययन करते हुए हफ़्तों बिताए।

पिता का सफ़र: आईआईटी कानपुर से स्टैनफोर्ड तक

अगस्त्य एक शिक्षाविद परिवार से आते हैं। उनके पिता, आशीष गोयल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रबंधन विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफ़ेसर, आशीष ने एल्गोरिथम गेम थ्योरी, कम्प्यूटेशनल सोशल साइंस और कंप्यूटर नेटवर्क में योगदान दिया है, और ट्विटर के शुरुआती मुद्रीकरण मॉडल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

