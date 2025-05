VIDEO: अल्बानियाई पीएम ने छाता को रखा एक तरफ रेड कॉरपेट पर घुटनों के बल बैठकर इटली की जॉर्जिया मेलोनी का किया स्वागत

नई दिल्ली: दो विश्व नेताओं के बीच आम तौर पर हाथ मिलाना और गले लगना शामिल होता है, लेकिन अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए। रामा ने अपना छाता एक तरफ रख दिया, लाल कालीन पर घुटने टेक दिए और तिराना में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए।

जैसे ही मेलोनी लाल कालीन पर उतरीं, रामा ने मस्ती में जमीन पर घुटने टेक दिए, जैसा कि वह अक्सर अपनी इतालवी बहन के लिए करते हैं। शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी शामिल हुए। रामा ने मैक्रों को गले लगाते हुए कहा, "यहां सूर्य राजा हैं।" अल्बानियाई प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन, प्रवास और व्यापक यूरोपीय सहयोग पर बातचीत के लिए भी अपने साथ ले गए।

Albanian PM Edi Rama welcomes Italy's PM Georgia Meloni by kneeling on the Red Carpet!

Top tier badass gentleman right there! pic.twitter.com/ilZCbUt274