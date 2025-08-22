रूस-यूक्रेन के युद्धविराम पर डोनाल्ट ट्रंप ने कदम किए पीछे, भारत को बताया जिम्मेदार

Russia-Ukraine war: भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसकी अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने आलोचना की है।

Russia-Ukraine war: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस ने भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर सही बताते हुए नए तर्क दिए हैं। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है। गौरतलब है कि पिछले महीने, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिया था और उस पर रूस से तेल खरीदकर चल रहे युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।

रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ दोगुना करने की समयसीमा बढ़ाएंगे, जो 27 अगस्त से लागू होगा। नवारो ने नई दिल्ली पर मास्को के साथ लेन-देन से मुनाफ़ा कमाने का आरोप लगाया।

नवारो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे भारत से प्यार है। देखिए नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं। लेकिन कृपया भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका पर गौर करें और यहाँ अच्छा है। ऐसा लगता है कि आप अभी जो कर रहे हैं वह शांति स्थापित करने का नहीं, बल्कि युद्ध को बढ़ावा देने का है।"

उन्होंने आगे कहा, "उन्हें तेल की जरूरत नहीं है - यह एक रिफाइनिंग मुनाफ़ाखोरी योजना है।" नवारो ने दावा किया कि भारत "हमें सामान बेचकर मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल" रूसी तेल खरीदने के लिए कर रहा है, जिसे फिर रिफाइनर प्रोसेस करते हैं और "वे वहाँ खूब पैसा कमाते हैं।"

उन्होंने कहा कि रूस अंततः इस पैसे का इस्तेमाल और हथियार बनाने और यूक्रेनियों को मारने में करता है, और इसी को देखते हुए, अमेरिकी करदाता युद्ध में खुद को बनाए रखने के लिए यूक्रेनियों को और अधिक सैन्य सहायता दे रहे हैं। तो यह पागलपन है, और राष्ट्रपति ट्रंप इस बिसात को बखूबी समझते हैं। और आप लोगों को इसके बारे में लिखने की ज़रूरत है।

हालाँकि, कई अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकारों ने बार-बार व्हाइट हाउस द्वारा चीन द्वारा रूसी तेल की बड़ी खरीद पर कार्रवाई न करने और वैश्विक तेल की कीमतों को कम रखने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित करने की भ्रांति को उजागर किया है। नवारो ने खुद एक बार इस सोच को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, यह तर्क देते हुए कि वाशिंगटन चीन के साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बीजिंग का वाशिंगटन, डीसी पर प्रभाव है।

वहीं, अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव के बीच, भारत को गुरुवार को चीन से अप्रत्याशित समर्थन मिला। चीनी राजदूत शू फीहोंग ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी-भरकम टैरिफ का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई के सामने चुप्पी या समझौता केवल "धमकाने वालों का हौसला बढ़ाता है"।

एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में, शू ने कहा कि भारत और चीन एशिया में आर्थिक विकास के "दोहरे इंजन" हैं और वैश्विक व्यापार प्रणाली में व्यवधान की स्थिति में दोनों पक्षों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "ऐसी हरकतों के सामने, चुप्पी या समझौता केवल धमकाने वालों का हौसला बढ़ाता है। चीन विश्व व्यापार संगठन (WTO) को केंद्र में रखकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने के लिए भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।"

चीनी राजदूत ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी और चीन इस यात्रा को बहुत महत्व दे रहा है।

