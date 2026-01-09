'अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू को अगवा करना चाहिए': टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा असिफ बोला, VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: January 9, 2026 22:46 IST2026-01-09T22:46:56+5:302026-01-09T22:46:56+5:30

ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि "पाकिस्तानी इसके लिए दुआ कर रहे हैं"।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका और तुर्की इंसानियत में यकीन करते हैं, तो उन्हें इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को "अगवा" कर लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ले जाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि "पाकिस्तानी इसके लिए दुआ कर रहे हैं"।

उन्होंने नेतन्याहू को "इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी" बताया। आसिफ ने दावा किया कि "इतिहास में गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों जैसा कोई अत्याचार नहीं हुआ है"। उन्होंने आगे कहा, "पिछले 4,000-5,000 सालों में किसी भी समुदाय ने वह नहीं किया जो इज़राइल ने फिलिस्तीनियों के साथ किया है। वह इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी है। दुनिया ने इससे बड़ा अपराधी नहीं देखा है," उन्होंने कहा। इंटरव्यू का यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

आसिफ ने नेतन्याहू के समर्थकों को सज़ा देने का मुद्दा भी उठाया। "और कानून ऐसे अपराधियों का साथ देने वालों के बारे में क्या कहता है..." उसी समय, न्यूज़ एंकर ने बीच में टोका, ब्रेक के लिए कहा, और चेतावनी दी कि आसिफ की टिप्पणियों को ट्रंप के बारे में छिपा हुआ इशारा माना जा सकता है। मीर ने यह भी कहा कि ब्रेक के बाद आसिफ ऑन एयर नहीं रहेंगे।

टिप्पणी करते समय, आसिफ ने नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के अरेस्ट वारंट का कई बार ज़िक्र किया और सुझाव दिया कि देशों को न्याय लागू करना चाहिए।
 

