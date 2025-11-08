अमेरिका डायबिटीज, मोटापा जैसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले विदेशियों को वीज़ा देने से कर सकता है मना

नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसके तहत अमेरिका में रहने के लिए वीज़ा चाहने वाले विदेशियों को कुछ मेडिकल कंडीशन होने पर वीज़ा देने से मना किया जा सकता है, जिसमें डायबिटीज या मोटापा शामिल है।

केएफएफ हेल्थ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर इन लोगों को वीज़ा दिया जाता है, तो वे पब्लिक बेनिफिट्स पर निर्भर हो सकते हैं और संभावित रूप से यूएस के रिसोर्स पर बोझ डाल सकते हैं। यह निर्देश US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा एम्बेसी और काउंसलर अधिकारियों को भेजे गए एक केबल में जारी किया गया था और केएफएफ हेल्थ न्यूज़ ने इसकी जांच की थी।

केबल में लिखा है, "आपको एप्लीकेंट की हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ मेडिकल कंडीशन - जिनमें कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, सांस की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और मेंटल हेल्थ कंडीशन शामिल हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं - इनके इलाज में लाखों डॉलर का खर्च आ सकता है।"

केबल में, डिपार्टमेंट ने वीज़ा अधिकारियों को मोटापे जैसी दूसरी स्थितियों पर भी विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बारे में बताया गया है कि इससे अस्थमा, स्लीप एपनिया और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और उन्हें अपने असेसमेंट में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

केएफएफ हेल्थ न्यूज़ के अनुसार, इसमें बताया गया है कि इन सभी के लिए महंगे, लंबे समय तक चलने वाले इलाज की ज़रूरत हो सकती है। वीज़ा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे यह जांचें कि क्या आवेदक यूएस सरकार पर निर्भर हुए बिना, खुद ही मेडिकल इलाज का खर्च उठा सकते हैं।

न्यूज़ पोर्टल के अनुसार, संभावित इमिग्रेंट्स की हेल्थ का इवैल्यूएशन करना लंबे समय से वीज़ा प्रोसेस का हिस्सा रहा है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस जैसी फैलने वाली बीमारियों की स्क्रीनिंग और वैक्सीन हिस्ट्री की जांच शामिल है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई गाइडलाइंस में जांच की जाने वाली मेडिकल कंडीशंस का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है।

कैथोलिक लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क, जो एक नॉन-प्रॉफिट लीगल एड ग्रुप है, के सीनियर अटॉर्नी चार्ल्स व्हीलर के अनुसार, यह नया निर्देश लगभग सभी वीज़ा एप्लीकेंट्स पर लागू होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल शायद उन्हीं मामलों में किया जाएगा जिनमें कोई एप्लीकेंट यूएस में परमानेंटली रहना चाहता है।



