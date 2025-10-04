US: डलास में गैस स्टेशन पर काम करते समय अज्ञात बंदूकधारी ने भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या की

नई दिल्ली: अमेरिका के डलास से एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ एक 27 वर्षीय भारतीय छात्र की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मूल रूप से हैदराबाद निवासी चंद्रशेखर पोल के रूप में हुई है। पोल कल रात एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, तभी एक अज्ञात बंदूकधारी ने उनकी हत्या कर दी।

पोल ने 2023 में डलास स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉर्थ टेक्सास में डेटा एनालिटिक्स की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने से पहले भारत में बैचलर ऑफ़ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी की थी।

उन्होंने छह महीने पहले अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोल पंप पर अंशकालिक काम करते हुए पूर्णकालिक नौकरी की तलाश में थे। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक टी हरीश राव ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की।

मृतक के परिवार ने सरकार से चंद्रशेखर के शव को हैदराबाद वापस लाने में मदद करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने अभी तक इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड लियोन्स के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में डलास स्थित अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन केंद्र में गोलीबारी की घटना हुई थी।

Once again an Indian shot dead in Dallas, US !



Who has the guts to question US about these cases?



27 yr old Chandrashekar Pole, a student from Hyderabad was pursuing MA in dental surgery in Texas was shot by unidentified men. Chandrashekar was working at a gas station for… pic.twitter.com/QgsNI27DUj — Ritika J Chandola (@RitikaChandola) October 4, 2025

गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि संदिग्ध की कथित तौर पर खुद को गोली मारने से मौत हो गई। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। इस महीने की शुरुआत में, हरियाणा के एक व्यक्ति की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने कथित तौर पर एक व्यक्ति को उस दुकान के बाहर सड़क पर पेशाब करने से रोका था जहां वह काम करता था।

