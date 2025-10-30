अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

By रुस्तम राणा | Updated: October 30, 2025 15:55 IST2025-10-30T15:55:21+5:302025-10-30T15:55:21+5:30

एक सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट दी है।"

The US has granted India a six-month exemption from sanctions on Chabahar Port, the Ministry of External Affairs announced | अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी है। एक सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट दी है।"

इस कदम से नई दिल्ली को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट प्रोजेक्ट में अपना काम जारी रखने की इजाज़त मिल गई है। यह पोर्ट पाकिस्तान को बाइपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक अहम व्यापार और कनेक्टिविटी रूट का काम करता है।

रूस से भारत के तेल आयात पर एक अलग सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, "हमारे फैसले स्वाभाविक रूप से ग्लोबल तेल बाज़ार के बदलते हालात को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम रूसी तेल कंपनियों पर हाल ही में लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के असर का अध्ययन कर रहे हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से आने वाले सभी इंपोर्ट पर 50 परसेंट टैरिफ लगाने की घोषणा की है, साथ ही भारत द्वारा रियायती रूसी कच्चे तेल की लगातार खरीद को टारगेट करते हुए 25 परसेंट की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई है। वॉशिंगटन ने तर्क दिया है कि मॉस्को के साथ नई दिल्ली का तेल व्यापार अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन में रूस के युद्ध को फाइनेंस करने में मदद करता है।

Web Title: The US has granted India a six-month exemption from sanctions on Chabahar Port, the Ministry of External Affairs announced

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ChabaharChabaharIranईरान