Thailand Train Accident: थाईलैंड में दर्दनाक ट्रेन हादसा, कंस्ट्रक्शन क्रेन के गिरने से कई यात्रियों की मौत; अन्य घायल

By अंजली चौहान | Updated: January 14, 2026 10:36 IST2026-01-14T10:36:21+5:302026-01-14T10:36:39+5:30

Thailand Train Accident: यह हादसा बुधवार सुबह बैंकॉक से 230 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में नाखोन रत्चासिमा प्रांत के सिखियो जिले में हुआ।

Thailand Train Accident: पर्यटन के लिए मशहूर थाइलैंड में भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक कंस्ट्रक्शन क्रेन  नीचे जा रही ट्रेन पर गिर गई। जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन थाईलैंड की राजधानी से देश के उत्तर-पूर्व की ओर जा रही थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दुर्घटना बुधवार सुबह बैंकॉक से 230 किमी (143 मील) उत्तर-पूर्व में, नाखोन रत्चासिमा प्रांत के सिखियो जिले में, उबोन रत्चाथानी प्रांत जाने वाली ट्रेन में हुई।

पुलिस ने बताया कि एक हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही एक क्रेन गिर गई और गुज़र रही ट्रेन से टकरा गई, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई और थोड़ी देर के लिए उसमें आग लग गई। पुलिस ने बताया कि आग बुझा दी गई है और बचाव कार्य जारी है।

उप प्रधानमंत्री ने यात्री ट्रेन पर कंस्ट्रक्शन क्रेन गिरने के बाद तत्काल जांच के आदेश दिए

गौरतलब है कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री, पिफात रत्चाकितप्रकर्ण ने एक दुखद दुर्घटना के बाद तत्काल और व्यापक जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन क्रेन एक लंबी दूरी की यात्री ट्रेन पर गिर गई, जिससे कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए।

पिफात के अनुसार, उन्हें स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 21 से जुड़ी घटना के बारे में सूचित किया गया था, जो क्रुंग थेप अपिवत स्टेशन-उबोन रत्चाथानी रूट पर चल रही थी, और नखोन रत्चासिमा प्रांत में नोंग नाम खुन स्टेशन और सिखियो स्टेशन के बीच के सेक्शन में एक गिरती हुई क्रेन की चपेट में आ गई। 

यह रिपोर्ट रेल परिवहन विभाग के महानिदेशक पिचेत खुनाथमरक और स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड के उप गवर्नर अनन फोनिमदांग ने सौंपी, जो वर्तमान में गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सीटिंग प्लान के अनुसार, ट्रेन में 195 यात्री और कर्मचारी सवार थे। आपातकालीन कर्मी वर्तमान में पहचान की पुष्टि करने, ट्रेन में सवार सभी व्यक्तियों का पता लगाने और घायलों को गहन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।

पिफात ने उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इस त्रासदी से प्रभावित सभी यात्रियों और आम जनता के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने रेल परिवहन विभाग के महानिदेशक और स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड के गवर्नर दोनों को तुरंत घटनास्थल पर जाने, गहन और पारदर्शी जांच करने और निष्कर्षों की स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटना दोबारा न हो।

इसके अलावा, परिवहन मंत्रालय को श्रम मंत्रालय के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतकों या घायलों में से कोई भी श्रम सुरक्षा कानूनों के तहत श्रमिक था या नहीं। यदि ऐसा है, तो अधिकारी उचित और त्वरित मुआवजे को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यालय और श्रमिक मुआवजा कोष के साथ तत्काल संपर्क करेंगे।

मौके पर, पिचेत ने पुष्टि की कि वह और संबंधित एजेंसियां ​​तथ्यों, दुर्घटना के कारणों और निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपायों की जांच में तेजी ला रहे हैं। इस बीच, अनान ने बताया कि उन्हें सूचना मिलते ही वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, बचाव अभियान की देखरेख की और मेडिकल टीमों के साथ तालमेल बिठाया।

घायलों को सिखियो अस्पताल, पाक चोंग नाना अस्पताल, थेपरात अस्पताल (खोक क्रुआट) और बैंकॉक रत्चासिमा अस्पताल सहित कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारी स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं और जैसे ही और जानकारी मिलेगी, आगे की अपडेट देंगे।

यह घटना हाल के वर्षों में रेल से जुड़ी सबसे गंभीर दुर्घटनाओं में से एक है, जिसने चालू रेलवे लाइनों के पास निर्माण सुरक्षा की फिर से जांच करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है।

