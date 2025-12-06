ड्रोन हमले में 33 बच्चों सहित 50 लोगों की मौत, आरएसएफ और सूडानी सेना के बीच जारी जंग
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 6, 2025 15:31 IST2025-12-06T15:30:59+5:302025-12-06T15:31:44+5:30
काहिराः दक्षिण-मध्य सूडान में बच्चों के एक स्कूल पर एक अर्धसैनिक समूह द्वारा किये गये ड्रोन हमले में 33 बच्चों सहित 50 लोगों की मौत हो गयी। चिकित्सकों के एक समूह ने यह जानकारी दी। समूह ने शुक्रवार देर रात एक बयान में बताया कि दक्षिण कोर्डोफन राज्य के कलोगी शहर में घटनास्थल पर मौजूद चिकित्सा स्टाफ को ‘‘एक अन्य हमले’’ में निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है लेकिन इलाके में संचार व्यवस्था ठप होने के कारण हताहतों की सूचना देना मुश्किल हो गया। बृहस्पतिवार को किया गया हमला अर्धसैनिक समूह ‘रैपिड सपोर्ट फोर्सेस’ (आरएसएफ) और सूडानी सेना के बीच जारी जंग में नया घटनाक्रम है। दोनों समूह दो साल से भी ज्यादा समय से युद्धरत हैं। अब युद्ध तेल-समृद्ध कोर्डोफन राज्य में केंद्रित है।
सूडान में यूनिसेफ के प्रतिनिधि शेल्डन येट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “स्कूल में बच्चों की हत्या बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है।” येट ने कहा, “संघर्ष की कीमत बच्चों को कभी नहीं चुकानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि यूनिसेफ सभी पक्षों से ‘‘इन हमलों को तुरंत रोकने और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता की सुरक्षित व निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने’’ का आग्रह करता है।
आरएसएफ द्वारा घेरे गए अल-फशर शहर पर कब्जा करने के बाद पिछले कुछ सप्ताह में कोर्डोफोन राज्यों में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। रविवार को सूडानी सैन्य हवाई हमलों में दक्षिण कोर्डोफान के कौडा में कम से कम 48 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे।