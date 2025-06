Axiom-4 Mission: शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिर टला, एक्सिओम-4 मिशन को स्थगित होने की वजह आई सामने

Axiom-4 Mission: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिओम-4 मिशन को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट में लीक को ठीक करने के लिए इंजीनियरों द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद मिशन को स्थगित कर दिया गया। स्पेसएक्स ने घोषणा की कि वह पोस्ट-स्टेटिक बूस्टर निरीक्षण के दौरान पहचाने गए लिक्विड ऑक्सीजन लीक की मरम्मत की अनुमति देने के लिए एक्सिओम-4 मिशन के फाल्कन-9 लॉन्च से पीछे हट रहा है।

स्पेसएक्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पोस्ट स्टेटिक फायर बूस्टर निरीक्षण के दौरान पहचाने गए एलओएक्स लीक की मरम्मत के लिए स्पेसएक्स टीमों को अतिरिक्त समय देने के लिए एक्सिओम-4 के कल के फाल्कन 9 लॉन्च से पीछे हट रहा है।"

स्पेसएक्स ने कहा, "एक बार पूरा हो जाने पर और रेंज की उपलब्धता के अधीन हम एक नई लॉन्च डेट शेयर करेंगे।" लॉन्च से एक दिन पहले मंगलवार को, स्पेसएक्स, नासा और एक्सिओम स्पेस फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में मौसम के मिजाज पर बारीकी से नजर रख रहे थे।

Indian Astronaut Shubhanshu Shukla's Axiom 4 Mission Launch Postponed Again



