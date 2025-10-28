2034 FIFA वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब का बड़ा प्लान, आसमान में होंगे मैच, ज़मीन से 350 मीटर ऊपर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव

जेद्दा: स्पोर्टिंग आर्किटेक्चर को फिर से परिभाषित करने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश में, सऊदी अरब ने अपने नियोम मेगासिटी प्रोजेक्ट, द लाइन के हिस्से के तौर पर रेगिस्तान की ज़मीन से 350 मीटर ऊपर लटका हुआ 46,000 सीटों वाला एक "स्काई स्टेडियम" बनाने का प्रस्ताव दिया है।

किंगडम, जिसे हाल ही में 2034 FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी का अधिकार मिला है, का मकसद एक ऐसे डिज़ाइन में टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और शानदार नज़ारे को मिलाना है जो खेल से ज़्यादा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। प्लान किए गए वेन्यू तक हाई-स्पीड लिफ्ट और ऑटोनॉमस पॉड्स से पहुंचा जा सकेगा और कहा जाता है कि यह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर चलेगा।

यह कॉन्सेप्ट द लाइन के शीशे वाले टावरों के अंदर एक स्टेडियम बनाने की कल्पना करता है, जो खिलाड़ियों और फैंस दोनों को रेगिस्तान के लैंडस्केप का एक अनोखा नज़ारा और अनुभव देगा। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले लोग इसे सऊदी अरब की बढ़ती ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं और सॉफ्ट पावर के रूप में खेल में निवेश के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं।

लेकिन, आलोचक इस तरह के स्ट्रक्चर की फिजिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। नियोम खुद अभी भी काफी हद तक कंस्ट्रक्शन के दौर में है, और मज़दूरों की भलाई, सस्टेनेबिलिटी के वादे और हवा में हज़ारों फैंस को होस्ट करने की प्रैक्टिकैलिटी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कुछ शक करने वालों ने मज़ाक में कहा है कि अगर FIFA के सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में अब तैरते हुए कांच के महल शामिल हैं, तो यह खेल एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गया है।

फिर भी, यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब के ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा के स्केल और एम्बिशन को दिखाता है। कई लोगों के लिए, 2034 का वर्ल्ड कप सिर्फ मैदान पर खेलने वाली टीमों के लिए ही नहीं, बल्कि वेन्यू के लिए भी याद किया जाएगा - एक ऐसा स्टेडियम जो इनोवेशन और इमेज के बीच लटका हुआ है।

2034 FIFA वर्ल्ड कप होस्ट करने के सऊदी अरब के प्लान के साथ एक ऐसा आर्किटेक्चरल विज़न भी है जो किसी और जैसा नहीं है। अपने $500 बिलियन के नियोम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर - जो देश के उत्तर-पश्चिम में बनाया जा रहा एक फ्यूचरिस्टिक शहर है - किंगडम ने रेगिस्तान से 350 मीटर ऊपर लटके हुए एक "स्काई स्टेडियम" का कॉन्सेप्ट पेश किया है।

शुरुआती प्लान के मुताबिक, इस वेन्यू में 46,000 दर्शक बैठ सकेंगे और यह द लाइन, नियोम के सिग्नेचर डेवलपमेंट - रेगिस्तान में फैले शीशे के गगनचुंबी इमारतों से बने एक लीनियर शहर के अंदर होगा। स्टेडियम तक पहुंचने के लिए हाई-स्पीड लिफ्ट और ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्टेशन पॉड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पूरा स्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने के लिए बनाया गया है।

यह डिज़ाइन खेल के ज़रिए मॉडर्निटी और इनोवेशन दिखाने की सऊदी अरब की कोशिश को दिखाता है, जो विज़न 2030 के साथ मेल खाता है - यह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का तेल के अलावा इकॉनमी को डाइवर्सिफ़ाई करने का प्लान है।

फुटबॉल, बॉक्सिंग और फ़ॉर्मूला 1 जैसे बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करना इस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि, कई एक्सपर्ट्स ने इस बारे में शक ज़ाहिर किया है कि क्या वर्ल्ड कप की टाइमलाइन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। 2017 में लॉन्च हुए नियोम को पहले ही देरी, लॉजिस्टिकल चुनौतियों और मानवाधिकारों और पर्यावरण के मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है।

इस शक के बावजूद, सऊदी अधिकारी आशावादी बने हुए हैं। अगर यह बन जाता है, तो यह स्काई स्टेडियम इतिहास के सबसे शानदार स्पोर्ट्स वेन्यू में से एक बन सकता है - जो ग्लोबल स्टेज पर सऊदी अरब की जगह को सचमुच और प्रतीकात्मक रूप से ऊपर उठाएगा।

