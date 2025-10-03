कौन हैं सारा मुल्लाली? 1400 साल के इतिहास में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आर्कबिशप

लंदन: ब्रिटेन ने शुक्रवार को सारा मुल्लाली को कैंटरबरी का नया आर्कबिशप नियुक्त किया। 1,400 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी महिला को चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

मुल्लाली दुनिया भर के लगभग 8.5 करोड़ एंग्लिकनों की औपचारिक प्रमुख भी बन गई हैं। एक महिला की नियुक्ति से अफ्रीकी देशों में चर्च की कुछ अधिक रूढ़िवादी शाखाओं के साथ गहरे धार्मिक मतभेद पैदा होने का खतरा है।

11 साल पहले शुरू किए गए सुधारों ने एक महिला के लिए इस पद को धारण करना संभव बना दिया, और कैंटरबरी के 106वें आर्कबिशप के रूप में नियुक्त होकर, मुल्लाली ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन के उन अंतिम क्षेत्रों में से एक की महिला प्रमुख बन गई हैं जिनका नेतृत्व पुरुषों ने किया था।

लेकिन दुनिया भर के एंग्लिकनों के लिए, जिनमें से लगभग दो-तिहाई नाइजीरिया, केन्या और युगांडा जैसे देशों में रहते हैं, पहली महिला आर्कबिशप की नियुक्ति इंग्लैंड के मूल चर्च के साथ उनके मतभेदों को और उजागर कर सकती है।

63 वर्षीय मुल्लाली एक पूर्व नर्स हैं, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड की मुख्य नर्सिंग अधिकारी के रूप में काम किया था। उन्होंने चर्चों में एक खुली और पारदर्शी संस्कृति बनाने की वकालत की है जो मतभेदों और असहमति को जगह दे।

उन्होंने एक बार एक पत्रिका को बताया था, "नर्सिंग और पादरी होने में बहुत समानताएँ हैं। यह सब लोगों के बारे में है, और उनके जीवन के सबसे कठिन समय में उनके साथ बैठना है।"

Dame Sarah Mullally has been named the 106th Archbishop of Canterbury, becoming the first woman to hold the Church of England’s most senior clerical position. https://t.co/VkwmZ04CdYpic.twitter.com/kiZqfqEGdP — Financial Times (@FT) October 3, 2025

चर्च ऑफ़ इंग्लैंड की इंग्लैंड के स्थापित चर्च के रूप में स्थिति को दर्शाते हुए, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कार्यालय ने राजा चार्ल्स की औपचारिक सहमति से इस निर्णय की घोषणा की।

