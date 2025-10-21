Rodrigo Paz Pereira: प्रधानमंत्री मोदी ने रोड्रिगो पाज़ पेरेरा को बोलीविया का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी

By रुस्तम राणा | Updated: October 21, 2025 19:34 IST2025-10-21T19:32:20+5:302025-10-21T19:34:23+5:30

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और बोलीविया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध लंबे समय से हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का आधार रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में साझा प्रगति और समृद्धि के लिए हमारी साझेदारी को और गहरा करने की आशा करता हूँ।"

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोड्रिगो पाज़ परेरा को बोलीविया का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। मोदी ने एक्स.कॉम पर एक पोस्ट में कहा, "श्री रोड्रिगो पैज़ परेरा, बोलीविया के राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई।"

पैज़ ने रविवार को बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज टुटो क्विरोगा को हराकर जीत हासिल की। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने कहा, "भारत और बोलीविया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध लंबे समय से हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का आधार रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में साझा प्रगति और समृद्धि के लिए हमारी साझेदारी को और गहरा करने की आशा करता हूँ।"

बोलिवियावासियों ने रविवार को एक व्यापार-समर्थक मध्य-दक्षिणपंथी सीनेटर को अपना नया राष्ट्रपति चुना, जिससे दो दशकों का समाजवादी शासन समाप्त हो गया। सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने बताया कि 97.8 प्रतिशत मतों की गिनती के बाद, रोड्रिगो पाज़ को 54.6 प्रतिशत वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी, दक्षिणपंथी पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति जॉर्ज "टूटो" क्विरोगा को 45.4 प्रतिशत वोट मिले।

एक पूर्व राष्ट्रपति के 58 वर्षीय पुत्र ने आर्थिक सुधार के लिए "सभी के लिए पूंजीवाद" दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया है, जिसमें विकेंद्रीकरण, कम कर और राजकोषीय अनुशासन के साथ-साथ निरंतर सामाजिक खर्च भी शामिल है।

अपने विजय संबोधन में, पैज़ ने कहा कि बोलीविया "अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह फिर से हासिल कर रहा है।" 8 नवंबर को पदभार ग्रहण करने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने वादा किया है कि उनकी शासन शैली "सर्वसम्मति" वाली होगी, क्योंकि उन्हें विभाजित समाज में जनता का विश्वास हासिल करने की उम्मीद है।

पैज़ ने यह भी कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बधाई संदेश मिला है, जबकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन "साझा प्राथमिकताओं पर बोलीविया के साथ साझेदारी के लिए तैयार है।" रुबियो ने कहा, "दो दशकों के कुप्रबंधन के बाद, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पाज़ का चुनाव दोनों देशों के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर है।"

बोलीविया आर्थिक संकट की चपेट में है, जहाँ मुद्रास्फीति दर साल-दर-साल 23 प्रतिशत है और ईंधन की भारी कमी है। पैज़ की पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन पूर्ण बहुमत न होने के कारण, नए राष्ट्रपति को प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए "समझौते" बनाने होंगे।

