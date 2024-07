Highlights डोनाल्ड ट्रंप का वादा- अमेरिका में लगाएंगे आयरन डोम राष्ट्रपति बनते ही इजरायल-हमास जंग रुकवाने का दावा किया दोहराया कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो यूरोप और मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध "कभी नहीं होते"।

Republican National Convention Live Updates:अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी के नामांकन को फिर से स्वीकार करने के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में हिस्सा लिया। पेंसिल्वेनिया में एक रैली में हत्या के प्रयास के बाद यह उनकी पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति थी। इस आयोजन में मंच से ट्रंप खूब गरजे और कई घोषणाएं की।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। हम इस देश को बचाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। हम गणतंत्र को बहाल करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का भविष्य पहले से कहीं अधिक बड़ा, उज्जवल, साहसी और अधिक एकजुट होगा।

एक बड़ी घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह चुनाव जीतने के बाद वह इजरायल की तरह देश को आयरन डोम (Iron Dome) से सुरक्षित करेंगे। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप ने कहा कि हम हमारे देश के लिए ऐसा ही आयरन डोम बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके।

