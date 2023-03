पेंटागन के शीर्ष पद के लिए चुने गए भारतीय मूल के रवि चौधरी, बने अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव

वाशिंगटन डीसी: अमेरिका की सीनेट ने वायुसेना के सहायक रक्षा मंत्री पद के लिए भारतीय-अमेरिकी रवि चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। यह पद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के शीर्ष पदों में से एक है। सीनेट ने बुधवार को 29 के मुकाबले 65 मतों से पूर्व वायुसेना अधिकारी चौधरी के नामांकन की पुष्टि की है। इन 65 वोटों में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के 12 से अधिक वोट शामिल हैं।

आपको बता दें कि चौधरी इससे पहले अमेरिकी परिवहन मंत्रालय में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं, जहां वह संघीय उड्डयन प्राधिकरण (एफएए) में ऑफिस ऑफ कमर्शियल स्पेस के एडवांस्ड प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन के निदेशक थे। वह एफएए के वाणिज्यिक अंतरिक्ष परिवहन मिशन के उन्नत विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को संभालते थे।

Indian-American Ravi Chaudhary, of Virginia, to be an Assistant Secretary of the US Air Force, tweets United States Senate Periodicals pic.twitter.com/F2NPwCcBMN