Ram Mandir: विश्व आर्थिक मंच पर हलचल, दावोस में दीये जलाने की योजना, ईरानी ने शेयर किया वीडियो, लोगों ने कहा- क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह मना सकते हैं

Ram Mandir: अयोध्या स्थित राम मंदिर को लेकर विश्व आर्थिक मंच(डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड के स्की रिसॉर्ट शहर दावोस में भी हलचल देखने को मिली। श्रद्धालु यहां आगामी सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर राम भजन आयोजित करने और दीये जलाने की योजना बना रहे हैं।

इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र के कई वैश्विक कारोबारी लोग भारतीय प्रतिनिधिमंडल से पूछताछ कर रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से सृजित कारोबारी और अवसरंचना संबंधी अवसरों के बारे में जानना चाहते हैं।

डब्ल्यूईएफ वार्षिक बैठक-2024 से इतर बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वह श्रद्धालुओं के एक समूह से मिली जिसने उनसे पूछा कि क्या वे भी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मना सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यहां कुछ राम भक्तों ने मुझसे एक संदेश रिकॉर्ड करने के लिए कहा ताकि यहां के समुदाय को राम भजन करने और 22 जनवरी को दीये जलाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

ईरानी डब्ल्यूईएफ में एक मजबूत भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई अन्य नेताओं का अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवारी को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना तय है। इस समारोह में 8000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री इरानी ने कहा, ‘‘हर धर्म का सम्मान करते हुए हमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की कि भगवान घर आएंगे।’’ अन्य राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश ने भी डब्ल्यूईएफ वार्षिक बैठक और आगंतुकों के लिए यहां एक पवेलियन स्थापित किया है।

