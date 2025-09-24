PM मोदी ने सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के निधन पर जताया दुख, 82 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Saudi Grand Mufti Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुलअजीज बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अल शेख के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती, महामहिम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल अलशेख के दुखद निधन पर गहरी संवेदना। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सऊदी अरब और वहां के लोगों के साथ हैं।’’ शेख अब्दुल अजीज दो दशकों से अधिक समय तक इस इस्लामिक देश के शीर्ष धार्मिक अधिकारी रहे। मंगलवार को उनके निधन की घोषणा की गई थी।

Deepest condolences on the sad demise of the Grand Mufti of the Kingdom of Saudi Arabia, His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Mohammed Al AlSheikh. Our thoughts and prayers are with the Kingdom and its people in this moment of grief. — Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025

शेख अब्दुलअज़ीज़ अल-शेख कौन थे?

शेख अब्दुलअज़ीज़ अल-शेख का जन्म 30 नवंबर, 1940 को मक्का में हुआ था। वे सऊदी अरब के सबसे प्रभावशाली इस्लामी विद्वानों में से एक और राज्य के धार्मिक प्रतिष्ठान में एक प्रमुख आवाज़ के रूप में उभरे। प्रसिद्ध अल-अश-शेख परिवार के वंशज, जो लंबे समय से इस्लामी विद्वता से जुड़ा रहा है, उन्होंने छोटी उम्र से ही धार्मिक शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, कुरान को याद किया और प्रमुख विद्वानों के अधीन न्यायशास्त्र का अध्ययन किया।

उनके शैक्षणिक पथ ने अंततः उन्हें इमाम मुहम्मद इब्न सऊद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सेवा करने के लिए प्रेरित किया, जहाँ उन्होंने महत्वाकांक्षी विद्वानों का मार्गदर्शन किया। 1999 में, उन्हें शेख अब्दुलअज़ीज़ बिन बाज़ के उत्तराधिकारी के रूप में सऊदी अरब का ग्रैंड मुफ़्ती नियुक्त किया गया, और इस्लामी न्यायशास्त्र और मार्गदर्शन के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के माध्यम से देश के धार्मिक विमर्श को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाई।

Web Title: PM Narendra Modi expressed grief over the demise of Saudi Arabia Grand Mufti who passed away at age of 82