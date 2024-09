PM Modi US Visit: पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में जबरदस्त तैयारी, हजारों प्रवासियों भारतीयों के बीच संबोधन..., जानें क्या कुछ खास

PM Modi US Visit Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदीअमेरिका में क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस तीन दिवसीय दौरे में पीएम कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जिसकी भव्य तैयारियां शुरू हो गई। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाऊ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजीयम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रवासी कार्यक्रम ‘मोदी एंड यूएस’ के लिए रविवार को होने वाले धमाकेदार कार्यक्रम के लिए तैयार है, जिसमें लगभग 14,000 लोगों के आने की उम्मीद है।

आयोजकों का कहना है कि ‘मोदी एंड यूएस’ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीयों द्वारा दुनिया भर में फैलाए गए सांस्कृतिक लोकाचार का उत्सव है - “एक ऐसा लोकाचार जो दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है, विविधता को एक ताकत मानता है, तथा सभी लोगों और ग्रह की भलाई को एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा मानता है।”

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 13,200 लोग भारत की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करेंगे, साथ ही 500 से अधिक वेलकम पार्टनर, 500 कलाकार और कलाकार, 350 स्वयंसेवक, 150 से अधिक मीडिया पेशेवर, 85 से अधिक मीडिया आउटलेट और 40 से अधिक अमेरिकी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

🇮🇳 PM Narendra Modi Heads to US for QUAD Summit in Delaware, Bilateral Meetings & Various Community Programmes pic.twitter.com/4GydZe111s