Pakistan Suicide Blast: पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमला, बम ब्लास्ट में 5 कमांडो की मौत; 6 घायल

Pakistan Suicide Blast: पाकिस्तान के पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबुलरी हेडक्वार्टर को बंदूकधारियों और सुसाइड बॉम्बर्स ने निशाना बनाया, जिसमें तीन कमांडो और तीन हमलावरों समेत छह लोग मारे गए और कई दूसरे घायल हो गए। इसके बाद एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू हुआ।

पुलिस ने बताया कि हमला पैरामिलिट्री बिल्डिंग के मेन गेट पर दो धमाकों के साथ शुरू हुआ, इसके बाद हथियारबंद लोग कंपाउंड में घुस गए और सिक्योरिटी वालों के साथ फायरिंग की। हमला सुबह करीब 8 बजे हुआ।

FC कमांडो और पुलिस यूनिट्स ने जवाबी कार्रवाई की और कैंपस के अंदर तीन हमलावरों को मार गिराया।

सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि कॉम्प्लेक्स पर कम से कम दो सुसाइड बॉम्बर्स ने हमला किया था। पुलिस ने बताया कि एंट्रेंस पर हुए धमाके में FC के तीन लोग मारे गए, जबकि हमलावर बाद में हुई गोलीबारी में मारे गए।

पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर डॉ. मियां सईद ने कहा कि इलाके को सील कर दिया गया है, और किसी भी बचे हुए खतरे को खत्म करने के लिए सफाई अभियान चल रहा है। एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया, "पहले सुसाइड बॉम्बर ने सबसे पहले कॉन्स्टेबुलरी के मेन गेट पर हमला किया, और दूसरा कंपाउंड में घुस गया।"

आर्मी और पुलिस ने इलाके को घेर लिया है, लेकिन उन्हें शक है कि हेडक्वार्टर के अंदर कुछ आतंकवादी हैं।

इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा के IG जुल्फिकार हमीद ने भी जियो टीवी को सुसाइड बॉम्बिंग की पुष्टि की और कहा कि ब्लास्ट सदर इलाके के पास फेडरल कॉन्स्टेबुलरी हेडक्वार्टर में हुए। उन्होंने कहा, "एक धमाका मेन गेट पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। मोटरसाइकिल स्टैंड गेट के अंदर है।"

