Pakistan Elections 2024: पाकिस्तान चुनाव निकाय ने नवाज शरीफ का नामांकन स्वीकार किया, दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव

Highlights पाकिस्तान चुनाव निकाय ने नवाज शरीफ की उम्मीदवारी पर कोई आपत्ति नहीं जताई वह अब लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मनसाहरा शहर दोनों से चुनाव लड़ेंगे शहबाज शरीफ का दावा- नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के पीएम बनने जा रहे हैं

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव निकाय ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नामांकन को स्वीकार कर लिया। एआरवाई न्यूज ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। चुनाव निकाय ने 73 वर्षीय नवाज शरीफ की उम्मीदवारी पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है क्योंकि वह अब लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मनसाहरा शहर दोनों से चुनाव लड़ेंगे।

उनके छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि फरवरी में आम चुनाव के बाद नवाज शरीफ रिकॉर्ड चौथी बार पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, "नवाज शरीफ चुनाव के बाद अल्लाह के करम से चौथी बार पीएम बनने जा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हमने नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है।"

