‘पाक पीएम ने 10 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद दिया’, ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोकने के दावे को फिर दोहराया

Donald Trump on India-Pakistan conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका दौरे के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया था।

दरअसल, उन्होंने व्हाइट हाउस में टॉप तेल और गैस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए थे, और उन्होंने एक बहुत ही सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत से जुड़े कम से कम दस मिलियन लोगों की जान बचाई, और यह युद्ध बहुत बड़ा होने वाला था।"

नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह ऐसे संघर्षों को सुलझाने के बारे में "बढ़ा-चढ़ाकर बात नहीं करना चाहते", लेकिन उन्हें "इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जिसे उनसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए"।

उन्होंने आगे कहा कि हर रोके गए युद्ध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें लोगों की जान बचाने की ज़्यादा परवाह है।

ट्रंप ने कहा, "चाहे लोग ट्रंप को पसंद करें या न करें, मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं - बड़े वाले। कुछ 36 साल, 32, 31, 28, 25 साल से चल रहे थे। कुछ तो बस शुरू होने वाले थे, जैसे भारत और पाकिस्तान, जहां हवा में आठ जेट विमान मार गिराए गए थे और मैंने बिना परमाणु हथियारों के इसे तेज़ी से सुलझा दिया। मुझे इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जिसे मुझसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और मैं शेखी नहीं बघारना चाहता, लेकिन किसी और ने युद्ध नहीं सुलझाए। आपको हर उस युद्ध के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जिसे आपने रोका है। ये बड़े युद्ध थे, ये ऐसे युद्ध थे जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें रोका जा सकता है... मुझे इसकी परवाह नहीं है; मुझे लोगों की जान बचाने की परवाह है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है।"

#WATCH | US President Donald Trump says, "... I settled 8 wars... Some of them, which were just getting ready to start, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot down... I got it done in rapid order, without nuclear weapons. I can't think of anybody in history who…

ट्रंप ने पिछले साल 10 मई से कम से कम कई बार इसी तरह के दावे किए हैं, जिसमें कहा गया है कि यह उनके दबाव के कारण ही दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच शांति स्थापित हुई। हालांकि, भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष की दखलअंदाजी से इनकार किया है, यह कहते हुए कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर शांति समझौता हुआ था।

यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें अप्रैल 2025 में 26 लोग मारे गए थे। भारतीय अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने 10 मई को अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क करके दुश्मनी खत्म करने का अनुरोध किया था। इसके बाद सीजफायर पर सहमति बनी।

