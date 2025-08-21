Pakistan Bomb Blast: कराची में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, आसमान पर उठा धुएँ का गुबार | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: August 21, 2025 18:33 IST2025-08-21T18:33:03+5:302025-08-21T18:33:03+5:30
कराची: पाकिस्तान के कराची शहर के सदर इलाके के पास एक भीषण विस्फोट की खबर है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह विस्फोट एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में धुएँ का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इलाके में दहशत का माहौल है।
⚡ Huge explosion reported in Saddar area of Karachi, Pakistan. More details awaited pic.twitter.com/WoCjVjkAjv— OSINT Updates (@OsintUpdates) August 21, 2025