Pakistan Bomb Blast: कराची में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, आसमान पर उठा धुएँ का गुबार | VIDEO

कराची: पाकिस्तान के कराची शहर के सदर इलाके के पास एक भीषण विस्फोट की खबर है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह विस्फोट एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में धुएँ का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इलाके में दहशत का माहौल है।

⚡ Huge explosion reported in Saddar area of Karachi, Pakistan. More details awaited pic.twitter.com/WoCjVjkAjv — OSINT Updates (@OsintUpdates) August 21, 2025

Web Title: Pakistan Bomb Blast Huge explosion in a firecracker factory in Karachi, smoke rose into the sky | VIDEO