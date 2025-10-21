कौन हैं निकोलस सारकोजी?, आज से जेल की अवधि शुरू, 5 साल काटेंगे सजा?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 21, 2025 12:44 IST2025-10-21T12:43:15+5:302025-10-21T12:44:35+5:30
पेरिसः फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो जेल की सजा काटेंगे। मंगलवार से पेरिस की ला सैंटे जेल में उनकी पांच साल की सजा शुरू होने की उम्मीद है। सारकोजी को वर्ष 2007 के अपने चुनाव प्रचार अभियान को लीबिया से मिले धन से वित्तपोषित करने के आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाए गया है हालांकि वह खुद को निर्दोष बताते हैं। सारकोजी को उसी जेल में रखा जाएगा जहां 19वीं सदी के बाद से कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल कैदी रहे हैं। सारकोजी ने ‘ले फिगारो’ अखबार को बताया कि उन्हें एकांत कारावास में रखे जाने की उम्मीद है।
सुरक्षा कारणों से उन्हें अन्य सभी कैदियों से दूर रखा जाएगा या एक और संभावना यह है कि उन्हें जेल के ‘‘संवेदनशील’’ कैदियों वाले हिस्से में रखा जाए जिसे आम बोलचाल की भाषा में ‘वीआईपी सेक्शन’ कहा जाता है। पेरिस के न्यायाधीश ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए कहा था कि सारकोजी अपनी अपील की सुनवाई की प्रतीक्षा किए बिना जेल की सजा काटना शुरू कर देंगे। इस पर पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को बेकसूर बताया और अपील लंबित रहने तक जेल में रखने के फैसले का विरोध किया है।
सारकोजी ने ‘ला ट्रिब्यून डिमांचे’ अखबार को बताया, ‘‘मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। मैं अपना सिर ऊंचा रखूंगा, ला सैंटे के दरवाजे के सामने भी। मैं अंत तक लड़ूंगा।’’ ‘ला ट्रिब्यून डिमांचे’ की खबर के अनुसार सारकोजी ने अपने बैग में कपड़े और पारिवार से जुड़ी 10 तस्वीरें रखी हैं जिन्हें उन्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति मिली है।