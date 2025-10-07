Nobel Prize in Physics 2025: जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिलेगा इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

Nobel Prize in Physics 2025: भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को “विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए” दिया गया है।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जिसने पुरस्कार की घोषणा की, ने कहा कि पुरस्कार विजेताओं ने प्रयोगों की एक श्रृंखला का उपयोग करके यह प्रदर्शित किया कि क्वांटम दुनिया के विचित्र गुणों को एक ऐसी प्रणाली में मूर्त रूप दिया जा सकता है जो हाथ में पकड़ने लायक बड़ी हो।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "उनकी अतिचालक विद्युत प्रणाली एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक सुरंग बना सकती थी, मानो वह सीधे किसी दीवार से होकर गुज़र रही हो। उन्होंने यह भी दिखाया कि यह प्रणाली विशिष्ट मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है, जैसा कि क्वांटम यांत्रिकी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी।"

पिछले साल, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन को दिया गया था। उन्हें भौतिकी के उपकरणों का उपयोग करके ऐसी विधियाँ विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार हैं।

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis "for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit."

हॉपफील्ड ने एक साहचर्य स्मृति का निर्माण किया जो डेटा में छवियों और अन्य पैटर्नों को संग्रहीत और पुनर्निर्माण कर सकती है, जबकि हिंटन ने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जो डेटा में गुणों को स्वचालित रूप से खोज सकती है, जिससे छवियों में विशिष्ट तत्वों की पहचान की जा सकती है।

इससे पहले सोमवार को, वैज्ञानिक मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची को 2025 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता में उनकी अग्रणी खोजों के लिए सम्मानित किया गया: एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर की अपनी कोशिकाओं के विरुद्ध गए बिना हानिकारक रोगाणुओं से लड़ने की अनुमति देती है।

