Israel-Palestine War: हमास और इजराइल में जवाबी हमला शुरू, इजराइल में मरने वाले की संख्या 100, गाजा में 200 की मौत, देखें वीडियो

Highlights फलस्तीन ने कहा कि इजराइल के जवाबी हमले में गाजा में कम से कम 200 लोगों की मौत है। इजराइल के चिकित्सकों ने कहा कि हमास के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। हजारों रॉकेट दागे जबकि दर्जनों लड़ाके अति सुरक्षित सीमा को भेदकर इजराइल में घुस गए।

Israel-Palestine War: इजराइल और हमास ने एक-दूसरे पर हमला तेज कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणा कर दी है। इजराइल के चिकित्सकों ने कहा कि हमास के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। फलस्तीन ने कहा कि इजराइल के जवाबी हमले में गाजा में कम से कम 200 लोगों की मौत है।

शनिवार को एक प्रमुख यहूदी अवकाश के दौरान सुबह एक अभूतपूर्व अप्रत्याशित हमले में हमास के चरमपंथियों ने गाजा पट्टी के निकट इजराइली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे और वहां दर्जनों लड़ाके भेजे, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने कहा कि वह अब हमास के साथ युद्धरत है और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।

हमला शुरू होने के कई घंटे बाद भी, हमास के चरमपंथी कई इजराइली इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। हमास के इस हमले ने इजराइल को चौंका दिया है। इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने कहा कि कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं, जिससे यह इजराइल में पिछले कुछ वर्षों में सबसे घातक हमला बन गया है।

इसके अलावा, अज्ञात संख्या में इजराइली सैनिकों और नागरिकों को पकड़कर गाजा में ले जाया गया है। गाजा में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में 200 लोग मारे गए हैं और कम से कम 1,610 घायल हुए हैं। हमले के स्तर और समय ने इजराइलियों को चौंका दिया।

🚨 Video released by Hamas shows dozens of Palestinian fighters crossing into Israel after blowing up wall along Gaza Strip.



This is the first time since 2014 that Hamas has carried out such a major incursion.pic.twitter.com/YzQdi74Yp5 — WhoIsThisMan (@WIsthisman) October 7, 2023

हमास के लड़ाकों ने लंबे समय से अवरुद्ध भूमध्यसागरीय क्षेत्र को घेरने वाली सीमा बाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, फिर मोटरसाइकिल, पिकअप ट्रक, पैराग्लाइडर और तेज गति वाली नौकाओं से तट पर पहुंच गए। इजराइली कस्बों की सड़कों पर मृत इजराइली नागरिकों और हमास चरमपंथियों के शव देखे गए।

तस्वीरों में बंदूकधारियों से घिरी एक अपहृत बुजुर्ग इजराइली महिला को एक गोल्फ कार्ट पर गाजा में वापस लाते हुए देखा गया। वहीं एक अन्य महिला मोटरसाइकिल पर दो लड़ाकों के बीच बैठी हुई दिखी। ऐसी तस्वीरें सामने आयी हैं, जिसमें हमास के बंदूकधारी काबू किए गए सैनिकों और नागरिकों को मोटरसाइकिलों पर गाजा में लाते हुए दिखे। इजराइली सैन्य वाहनों को सड़कों पर घुमाते हुए दिखे।

इजराइली अस्पतालों में कम से कम 561 घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें कम से कम 77 की हालत गंभीर है। गाजा में हताहतों की संख्या के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमास द्वारा जारी किए गए वीडियो में कम से कम तीन इजराइलियों को जिंदा पकड़ा हुए देखा जा सकता है।

IDF soldiers at the ready. The beginning of the end of Hamas has begun.⚔️ pic.twitter.com/wDWGtQiewX — Israel Defence Force ⚔️ (@Idf_Sword) October 7, 2023

