Israel-Palestine conflict: आपातकाल की घोषणा, 5000 रॉकेट दागे, 22 लोगों की मौत, देखें वीडियो

Highlights सशस्त्र समूह ने इजराइल के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। ‘‘ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म’’ शुरू करते हुए शनिवार तड़के इजराइल में 5,000 रॉकेट दागे गए। इजराइल ने गाजा पट्टी से घुसपैठ की भी सूचना दी है

Israel-Palestine conflict: हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया है। इज़राइल की बचाव सेवा ने कहा कि हमास के हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए। इस बीच, यूरोपीय नेता हमास के हमले की निंदा की। इजराइल के साथ एकजुटता की आवाज उठा रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर ने शनिवार को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की। इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने शनिवार को कहा कि हमास के हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 500 से अधिक लोगों को घायल कर दिया और कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया।

पिछले कुछ वर्षों में इजराइली क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ‘‘हम युद्ध में हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दुश्मन को हमले की भारी कीमत चुकानी होगी।’’ विशाल रॉकेट बैराज लॉन्च किया है।

Heart wrenching videos of Israelis including woman getting kidnapped by Hamas goes viral on SM. Hamas also claims to kidnap Israeli military corps commander Major General Nimrod Aloni. pic.twitter.com/OfzqD7XyoC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

हमास की सैन्य शाखा के एक नेता का कहना है कि सशस्त्र समूह ने इजराइल के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। एक सार्वजनिक बयान में, मोहम्मद डीफ ने कहा कि ‘‘ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म’’ शुरू करते हुए शनिवार तड़के इजराइल में 5,000 रॉकेट दागे गए।

Hamas is getting hammered by Israel.



Operation Iron Swords 🔥



Now, wait for these Palestinian terrorists to cry about human rights violations. pic.twitter.com/VMqcQI3xJQ — BALA (@erbmjha) October 7, 2023

इजराइल ने गाजा पट्टी से घुसपैठ की भी सूचना दी है। हमास के सैन्य नेता ने सभी फलस्तीनियों से इजराइल का ‘‘मुकाबला’’ करने का आग्रह करते हुए कहा, ‘‘हमने यह कहने का निर्णय लिया है कि अब बहुत हो गया।’’ मोहम्मद डीफ का यह संदेश एक रिकॉर्डिंग के रूप में सामने आया है, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आता है।

This Palestinian journalist from Gaza is reporting from inside an Israeli settlement as Qassas Brigades infiltrate the area. He later appears in Gaza again. pic.twitter.com/Hew7oEK2r2 — Arwa Ibrahim (@arwaib) October 7, 2023

हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने जनता से कहा-हम युद्ध में हैं

हमास के अभूतपूर्व रॉकेट हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को देश की जनता से कहा कि ‘‘हम युद्ध में हैं।’’ हमास की तरफ से भारी संख्या में रॉकेट दागे जाने और दक्षिणी इजराइल में चरमपंथियों की घुसपैठ के बाद नेतन्याहू ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में यह बात कही।

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023

उन्होंने दावा किया कि हमास ‘‘ऐसी कीमत चुकाएगा, जैसा उसने सोचा भी न होगा।’’ नेतन्याहू ने कहा, ‘‘हम युद्ध में हैं। अभियान नहीं, बल्कि युद्ध छिड़ गया है।’’ प्रधानमंत्री ने सेना को हमास के चरमपंथियों के घुसपैठ वाले शहरों को खाली करने का भी आदेश दिया, जहां चरमपंथियों और इजराइली सैनिकों के बीच गोलीबारी जारी है।

इजराइली सेना ने कहा कि बड़ी संख्या में फलस्तीनी चरमपंथियों ने गाजा पट्टी से इजराइल में घुसपैठ की है और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों में रहने का सुझाव दिया गया है। फलस्तीनी चरमपंथियों ने शनिवार तड़के गाजा पट्टी से इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और अपने दर्जनों लड़ाकों की इजराइल की सीमा में घुसपैठ करा दी।

#WATCH | Tel Aviv: On Islamist Movement Hamas's launch of attack on Israel, International Human Rights Lawyer Arsen Ostrovsky, says, "Right now I'm in Tel Aviv, there is this eerie sense of calm, knowing that at any given moment we need to drop whatever we're doing and rush to… pic.twitter.com/oDCNkhipiV — ANI (@ANI) October 7, 2023

