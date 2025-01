Israel-Hamas Ceasefire: गाजा में इजरायल की ताजा गोलीबारी, 3 की मौत; युद्धविराम समझौता रुका

Israel-Hamas Ceasefire: दुनिया के तमाम देशों की उम्मीद पर पानी फिर गया है क्योंकि इजरायल ने एक बार फिर हमास पर हमला किया है। रविवार 19 जनवरी की सुबह शुरू होने वाला युद्धविराम संभव नहीं हो पाया। क्योंकि इजरायली ड्रोन हमलों ने पूर्वी गाजा में तीन और फिलिस्तीनियों को मार डाला। इजरायली सेना ने कहा कि वह गाजा पर "हमला" करना जारी रखे हुए है और अगर हमास ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया तो जवाब देने के लिए तैयार है।

एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि मध्यस्थों ने आश्वासन दिया है कि सूची सौंपी जाएगी, और सौदा अभी भी आगे बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि समय पर सवाल बना हुआ है। मामले को सुलझाने के लिए चल रहे प्रयासों के कारण अधिकारी ने गुमनाम रूप से बात की।

⭕The IDF is continuing to operate and strike terrorist targets in Gaza.



A short while ago, IDF artillery and aircraft struck a number of terrorist targets in northern and central Gaza.



The IDF remains ready in offense and defense and will not allow any harm to the citizens… pic.twitter.com/jb0WbATN6H