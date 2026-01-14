Iran Protests: ईरान में मुफ्त इंटरनेट सेवा बंद, पूरी दुनिया से काटे तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 14, 2026 09:26 IST2026-01-14T09:25:21+5:302026-01-14T09:26:22+5:30
Iran Protests: 13 जनवरी को स्टारलिंक पर लगे प्रतिबंधों और ईरानी अधिकारियों द्वारा उपयोगकर्ताओं का पीछा किए जाने की नई रिपोर्टों के साथ-साथ मस्क द्वारा मुफ्त कनेक्टिविटी की पेशकश के बारे में जानकारी के साथ अपडेट किया गया।
Iran Protests: उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक अब ईरान में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है। अमेरिका के मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। लॉस एंजिलिस में मौजूद एक कार्यकर्ता मेहदी याह्यानेजाद ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को बताया कि मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है। अन्य कार्यकर्ताओं ने भी ऑनलाइन संदेशों के माध्यम से पुष्टि की कि यह सेवा मुफ्त है। याह्यानेजाद ने एक बयान में कहा, ‘‘हम पुष्टि कर सकते हैं कि स्टारलिंक की मुफ्त सेवा पूरी तरह से काम कर रही है।
हमने ईरान के अंदर हाल में सक्रिय किए गए स्टारलिंक टर्मिनल का उपयोग करके इसका परीक्षण किया।’’ गत बृहस्पतिवार रात को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन बढ़ने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई शुरू होने के बाद से अधिकारियों ने इंटरनेट बंद कर दिया था जिसके बाद ईरानियों के लिए बाहरी दुनिया से संवाद करने का एकमात्र तरीका स्टारलिंक ही रहा है। हालांकि स्टारलिंक ने सेवाएं शुरु होने की पुष्टि नहीं की।