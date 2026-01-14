Iran Protests: ईरान में हिंसक प्रदर्शन में मौतों का सिलसिला जारी, अब तक 2571 लोगों की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 14, 2026 09:40 IST

Iran Protests: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 'मदद रास्ते में है', क्योंकि मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई है और चिंता है कि तेहरान विरोध प्रदर्शन से जुड़ी पहली फांसी दे सकता है, जो इरफ़ान सुल्तानी की होगी।

Iran Protests:  ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,571 हो गई है। अमेरिका की एक मानवाधिकार संस्था ने बुधवार को यह जानकारी दी। अमेरिका की मानवाधिकार संस्था ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी’ ने ये आंकड़े बताए हैं। यह एजेंसी हाल के वर्षों में हुई हिंसक घटनाओं के दौरान सटीक

जानकारी देने के लिए जानी जाती रही है और ईरान में मौजूद अपने समर्थकों के जरिए सूचनाओं का सत्यापन करती है। संस्था ने कहा कि मरने वालों में 2,403 प्रदर्शनकारी हैं और 147 सरकारी कर्मी हैं।

संस्था ने बताया कि मारे गए लोगों में 12 बच्चे और नौ आम नागरिक भी शामिल हैं जो प्रदर्शनों में शामिल नहीं थे। संस्था ने बताया कि 18,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

ईरान में प्रदर्शन के कारण इंटरनेट बंद है जिससे स्थिति का सटीक आकलन करने में मुश्किल हो रही है। ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) मृतकों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। ईरान की सरकार ने भी हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों की यह संख्या ईरान में अब प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की संख्या से कहीं अधिक है।

