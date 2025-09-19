भारत ने सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते पर दी प्रतिक्रिया, कहा- "हमें उम्मीद है कि इस रणनीतिक साझेदारी में...."

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" है, जो हाल के वर्षों में "काफी गहरी" हुई है। सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौते पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा: "हमें उम्मीद है कि इस रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाएगा।" उनकी यह टिप्पणी इस हफ़्ते की शुरुआत में रियाद और इस्लामाबाद द्वारा "रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते" पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद आई है, जिससे यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु कवच तक पहुँच बना सकता है।

बुधवार को घोषित यह समझौता सऊदी अरब की वित्तीय ताकत और मुस्लिम दुनिया की एकमात्र परमाणु-सशस्त्र शक्ति, पाकिस्तान की सेना को एक साथ लाता है। हालांकि, सऊदी अधिकारियों ने इसे "सभी सैन्य साधनों" को शामिल करने वाला बताया है, फिर भी इसके कुछ ही विवरण सार्वजनिक किए गए हैं। विश्लेषकों ने रॉयटर्स को बताया कि यह समझौता खाड़ी देशों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में घटते विश्वास का संकेत देता है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा कि परमाणु हथियार इस समझौते के "रडार पर नहीं" हैं, और कहा: "हमारा इस समझौते का इस्तेमाल किसी भी आक्रामकता के लिए करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर दोनों पक्षों को धमकी दी जाती है, तो ज़ाहिर है कि यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।" उन्होंने आगे कहा कि इस ढाँचे को अन्य खाड़ी देशों तक भी बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, रियाद ने पहले कहा था कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाते हैं, तो वह उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा।

