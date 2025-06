हथकड़ी लगाए, रोते हुए, ‘अपराधियों जैसा व्यवहार’: MIT के पूर्व छात्र ने निर्वासित भारतीय छात्र का चौंकाने वाला वीडियो साझा किया | Watch

नई दिल्ली: भारतीय छात्र को अमेरिकी हवाई अड्डे पर हथकड़ी लगाई गई, उसे ज़मीन पर पटक दिया गया और फिर निर्वासित कर दिया गया - ऐसे ही एक पल के दृश्य - सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति कुणाल जैन, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के पूर्व छात्र भी हैं, ने दावा किया कि छात्र के साथ "अपराधी जैसा व्यवहार किया गया।"

उनके पोस्ट के अनुसार, यह दर्दनाक दृश्य न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर हुआ। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को टैग करते हुए जैन ने हस्तक्षेप के लिए तत्काल अपील की। जैन ने लिखा, "मैंने कल रात नेवार्क हवाई अड्डे से एक युवा भारतीय छात्र को निर्वासित होते देखा - हथकड़ी लगाई गई, रोया और अपराधी जैसा व्यवहार किया गया, वह सपनों का पीछा करने आया था, नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। एक NRI के रूप में, मैं असहाय और दुखी महसूस कर रहा था। यह एक मानवीय त्रासदी है।"

This poor kids parent won’t know what’s happening to him. @IndianEmbassyUS@DrSJaishankar he was to be boarded last night in the same flight with me but he never got boarded. Someone needs to find out what’s going on with him at New Jersey authorities. I found him disoriented. pic.twitter.com/kpMiy9Trsp