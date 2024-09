1999 Kargil War: 25 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को स्वीकारा

1999 Kargil War: कारगिल युद्ध के पच्चीस साल बाद, पाकिस्तानी सेना ने पहली बार भारत के साथ हुए घातक संघर्ष में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। शुक्रवार को रक्षा दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति की। जनरल मुनीर ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में भाषण देते हुए कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965, 1971 और कारगिल युद्धों के साथ-साथ सियाचिन में भी हज़ारों सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है।"

मई और जुलाई 1999 के बीच लड़े गए कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। भारत ने 'ऑपरेशन विजय' के तहत घुसपैठियों को रणनीतिक चौकियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था।

अतीत में, इस्लामाबाद ने लगातार प्रत्यक्ष सैन्य संलिप्तता से इनकार किया था, और घुसपैठियों को “कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी” या “मुजाहिदीन” कहा था। मुस्लिम बहुल राष्ट्र ने यह भी दावा किया था कि जब “कबीलाई नेता” चोटियों पर कब्जा कर रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना “सक्रिय रूप से गश्त” कर रही थी।

इस्लामाबाद के इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हलचल मचा दी है, जिसमें कुछ पत्रकारों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने कर्मियों के शवों को स्वीकार करने से इनकार करने के बारे में दशकों पुराने पोस्ट साझा किए हैं।

