भारत पर लगाए गए टैरिफ की आलोचना करने पर FBI ने पूर्व ट्रंप सहयोगी जॉन बोल्टन के घर पर मारा छापा
By रुस्तम राणा | Updated: August 22, 2025 18:33 IST2025-08-22T18:33:50+5:302025-08-22T18:33:50+5:30
यह घटनाक्रम जॉन बोल्टन द्वारा अमेरिकी टैरिफ नीति पर टिप्पणी करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में होने वाली "महत्वपूर्ण" शिखर वार्ता से एक दिन पहले आई है।
नई दिल्ली: एफबीआई एजेंटों ने दस्तावेजों से संबंधित जांच के तहत शुक्रवार सुबह ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के वाशिंगटन डीसी आवास पर छापा मारा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि यह ऑपरेशन सुबह करीब 7 बजे मैरीलैंड के बेथेस्डा स्थित बोल्टन के घर पर हुआ और इसे एफबीआई निदेशक काश पटेल के आदेश पर अंजाम दिया गया।
छापेमारी शुरू होने के कुछ ही देर बाद, पटेल ने एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट में लिखा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है... @FBI एजेंट मिशन पर हैं।" यह घटनाक्रम जॉन बोल्टन द्वारा अमेरिकी टैरिफ नीति पर टिप्पणी करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में होने वाली "महत्वपूर्ण" शिखर वार्ता से एक दिन पहले आई है।
इससे पहले एक मीडिया साक्षात्कार में बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक "विचित्र राष्ट्रपति" कहा था और कहा था कि भारत-अमेरिका संबंध "बहुत खराब स्थिति" में हैं। ट्रंप के पूर्व सलाहकार, अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल आयात पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ का ज़िक्र कर रहे थे, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।
जॉन बोल्टन अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया टैरिफ उपायों के बारे में मुखर रहे हैं। पिछले हफ़्ते एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन चीन पर नहीं, जो रूस से तेल भी खरीदता है, तो हो सकता है कि इससे भारत बीजिंग-मॉस्को धुरी पर और ज़्यादा खिंच गया हो। ट्रंप प्रशासन की यह उदासीनता एक अनजाने में की गई गलती है।"