भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति हर्ज़ोग को माफ़ी की अर्ज़ी दी

येरुशलम: रविवार को राष्ट्रपति कार्यालय से हुई घोषणा के मुताबिक, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ने राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग से आधिकारिक तौर पर माफ़ी मांगी है।

हर्ज़ोग के ऑफिस ने कहा, "राष्ट्रपति कार्यालय इसे एक खास याचिका मानता है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। सभी ज़रूरी आकलन मिलने के बाद, राष्ट्रपति इस मामले पर ध्यान से और सोच-समझकर विचार करेंगे।"

Netanyahu after formally requesting that President Herzog pardon him in his criminal trial:



Citizens of Israel, almost a decade has passed since the investigations against me began. The trial has been ongoing for nearly 6 years, and is expected to continue for many more.



As… pic.twitter.com/KuJ06rLhnl — Amit Segal (@AmitSegal) November 30, 2025

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हर्ज़ोग को लेटर भेजकर नेतन्याहू को माफ़ी देने की विनती की थी। नेतन्याहू ने चल रही कानूनी कार्रवाई के दौरान लगातार खुद को बेगुनाह बताया है।



