Trump Inauguration Day: डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीता और मुकेश अंबानी से की मुलाकात

Highlights डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे अमेरिका में वह अपने दूसरे कार्यकाल की आधिकारिक शुरुआत करेंगे उद्घाटन से पहले ट्रंप ने नीता और मुकेश अंबानी से मुलाकात की

मुंबई: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीता अंबानी और मुकेश अंबानी से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी।

यह प्रमुख कार्यक्रम अमेरिकी इतिहास में सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक वापसी में से एक का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यक्रम के दौरान उप-राष्ट्रपति चुने गए जेडी वेंस भी पद की शपथ लेंगे। आधिकारिक तौर पर अपने नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए उन्हें मंच पर ट्रंप के साथ खड़े देखा जा सकता है।

उद्घाटन से पहले ट्रंप ने नीता और मुकेश अंबानी से मुलाकात की। भारत के सबसे प्रमुख कारोबारी हस्तियों में से एक अंबानी परिवार को ट्रंप ने कथित तौर पर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया है।

PHOTO | Washington, DC: US President-elect Donald Trump met Nita Ambani and Mukesh Ambani before his swearing-in ceremony.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/uBuwNt4ebx