ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने की अयोध्या राम मंदिर पर बीबीसी की 'पक्षपातपूर्ण' कवरेज की निंदा

Highlights ब्लैकमैन ने कहा कि बीबीसी ने बताया कि यह एक मस्जिद का विनाश का स्थल था, जहां राम मंदिर बना उन्होंने कहा, जबकि ब्रॉडकास्टर ने इस तथ्य को नहीं बताया कि यह 2,000 से अधिक वर्षों से एक मंदिर था उन्होंने बीबीसी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की गलत करवेज पर दुख प्रकट किया

लंदन: 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह की बीबीसी की कवरेज ब्रिटिश संसद में उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब एक सदस्य ने इसे "पक्षपातपूर्ण" करार दिया और कहा कि बीबीसी को "दुनिया भर में क्या चल रहा है इसका एक सभ्य रिकॉर्ड" प्रदान करना चाहिए। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बीबीसी ने बताया कि यह एक मस्जिद के विनाश का स्थल था, इस तथ्य को भूलकर कि यह 2,000 से अधिक वर्षों से एक मंदिर था।

ब्लैकमैन ने कहा, "पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया गया। भगवान राम का जन्मस्थान होने के नाते यह दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात थी।" उन्होंने कहा,"बहुत दुख की बात है कि बीबीसी ने अपने कवरेज में निश्चित रूप से बताया कि यह एक मस्जिद के विनाश का स्थल था, इस तथ्य को भूलकर कि ऐसा होने से पहले 2,000 से अधिक वर्षों से यह एक मंदिर था।"

सांसद ने अन्य संसद सदस्यों से बीबीसी की निष्पक्षता और दुनिया भर में वास्तव में क्या चल रहा है, इसका एक सभ्य रिकॉर्ड प्रदान करने में उसकी विफलता पर सरकारी समय में बहस के लिए समय देने के लिए कहा।"

🛕Constituents have raised concerns surrounding the BBC's biased reporting of the #RamMandir temple.

🇬🇧🤝🇮🇳 As an avid supporter of the rights of Hindus, this article has caused great disharmony.

🌏The BBC must be able to provide a decent record of what is going across the world. pic.twitter.com/htSzyey2u4