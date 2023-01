बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामला: ऋषि सुनक ने किया पीएम मोदी का बचाव, पाक मूल के सांसद को दिया जवाब, देखें वीडियो

Highlights ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से खुद को दूर कर लिया। उन्होंने ये कहा कि वह पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं हैं। विदेश मंत्रालय ने भी बीबीसी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण कॉपी है।

लंदन: ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से खुद को दूर कर लिया। उन्होंने ये कहा कि वह पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं हैं। सुनक ने ये टिप्पणी पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन द्वारा ब्रिटिश संसद में उठाए गए डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर की।

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर हुसैन के सवाल का जवाब देते हुए सुनक ने कहा, "इस पर ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट और दीर्घकालीन रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बेशक, हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं जहां यह कहीं भी दिखाई देता है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस चरित्र-चित्रण से बिल्कुल सहमत हूं जो माननीय सज्जन ने सामने रखा है।"

ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर हमला करते हुए दो-भाग की श्रृंखला प्रसारित की। डॉक्यूमेंट्री को चुनिंदा प्लेटफार्मों से हटा दिया गया है। प्रमुख भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिकों ने श्रृंखला की निंदा की। प्रमुख यूके नागरिक लॉर्ड रामी रेंजर ने कहा, "बीबीसी ने एक अरब से अधिक भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंचाया है।"

विदेश मंत्रालय ने भी बीबीसी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण कॉपी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हमें लगता है कि यह एक प्रचार टुकड़ा है। इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। यह पक्षपातपूर्ण है। ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। हम इस पर ज्यादा जवाब नहीं देना चाहते हैं ताकि इसे ज्यादा गरिमा न मिले।"

उन्होंने "अभ्यास के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे" पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का प्रतिबिंब है जो इस कथा को फिर से पेश कर रहे हैं। यह हमें अभ्यास के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है; स्पष्ट रूप से, हम इन प्रयासों को सम्मानित करना चाहते हैं।"

UK PM Rishi Sunak says he doesn’t agree with characterisation of PM Modi as done by BBC.



India-UK relations esp FTA under conservatives is irritating the left lobby in Britain clearly pic.twitter.com/akdlFHQKcJ