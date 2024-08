Bangladesh Protests LIVE Updates: प्रधानमंत्री आवास में भीड़ ने जमकर किया उत्पात, चुरा कर ले गए सामान, नाव भी चलाई, देखें

Highlights प्रधानमंत्री आवास में भीड़ ने जमकर किया उत्पात चुरा कर ले गए सामान, नाव भी चलाई शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं

Bangladesh Protests LIVE Updates: बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी PM आवास में घुस गए हैं। कई वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग पीएम आवास में घुसकर बेडरूम पर कब्जा करते और सामान पटकते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी पीएम आवास में नाव चलाते और किचेन से सामान निकालकर खाते भी नजर आए।

#Bangladesh: Full video of protestors storming PM’s palace in Dhaka. Protestors can be seen inside the office of Sheikh Hasina.pic.twitter.com/I0F0vPJYpY