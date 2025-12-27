Bangladesh unrest: सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट में भीड़ का हमला, लोगों पर फेंके गए ईंट-पत्थर; 10 से ज्यादा लोग घायल
Bangladesh unrest: शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ गया है और युनुस सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही है। युनुस सरकार के स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रयासों के दावों के बावजूद, देश में कलाकारों और पत्रकारों पर हमलों में वृद्धि देखी जा रही है।
Bangladesh unrest:बांग्लादेश में कई दिनों से अशांति का माहौल है। जहां फरीदपुर में मशहूर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट एक भीड़ के हमले के बाद कैंसिल कर दिया गया। यह कार्यक्रम शुक्रवार रात करीब 9 बजे होना था, जब अचानक एक भीड़ वेन्यू में घुस गई और कॉन्सर्ट में आए लोगों पर पत्थर और ईंटें फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालांकि लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया। जेम्स एक बांग्लादेशी प्लेबैक सिंगर, गिटारिस्ट और सॉन्गराइटर हैं, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। वह बांग्लादेश में काफी पॉपुलर हैं।
Radicalisation on Peak In Yunus' Bangladesh— Defence Sphere (@DefenceSphere) December 27, 2025
Yunus Led radical mob attacked a concert of Bangladesh's biggest rockstar James at Faridpur because music is Haram & he also played bollywood songs. pic.twitter.com/ATv5zjxRL7
बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर किया, जिसमें देश में सिंगर्स और कलाकारों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा, "सांस्कृतिक केंद्र छायानाट जलकर राख हो गया है। उदिची - वह संगठन जिसे संगीत, थिएटर, नृत्य, कविता पाठ और लोक संस्कृति को बढ़ावा देकर एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील चेतना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था - वह भी जलकर राख हो गया है।"
नसरीन ने कहा कि कुछ दिन पहले उस्ताद अलाउद्दीन खान के पोते सिराज अली खान ढाका आए थे, लेकिन वह यह कहते हुए भारत लौट गए कि जब तक कलाकार, संगीत और सांस्कृतिक संस्थान सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक वह बांग्लादेश वापस नहीं आएंगे।
उन्होंने कहा, "दो दिन पहले, उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान ने भी ढाका का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने भी साफ कर दिया कि वह ऐसे बांग्लादेश में कदम नहीं रखना चाहते, जहां संगीत से नफरत करने वाले जिहादी रहते हैं।"
बांग्लादेश में अशांति और कलाकारों पर हमले
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ गया है और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इसे कंट्रोल करने में नाकाम रही है। देश में कलाकारों और पत्रकारों पर हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, हालांकि यूनुस सरकार ने कहा है कि वह स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि ये हमले 12 फरवरी के संसदीय चुनावों के लिए ढाका में प्रचार के दौरान कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बढ़े हैं।
हसीना और उनकी अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर हमला किया है और कहा है कि यूनुस सरकार के तहत हिंसा आम बात हो गई है।
समाचार एजेंसी ANI को हाल ही में एक ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि उनके जाने के बाद अराजकता और बढ़ गई है, साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा था, "हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं, साथ ही हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तों को भी खराब करती हैं, जो सही चिंता के साथ सब देख रहे हैं... जब आप अपनी सीमाओं के अंदर बेसिक व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है।"