November 27, 2025

बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल कैद की सजा सुनाई।

Highlightsअनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाया गया था। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आवंटित किया गया था।न्यायाधीश ने दोषी की अनुपस्थिति में फैसला सुनाया।

ढाकाः बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल के कारावास की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल कैद की सजा सुनाई। समाचार समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने अपनी एक खबर में कहा कि ‘राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट’, पूर्वांचल में भूखंड आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर ये तीन मामले दर्ज किए गए थे। न्यायाधीश ने दोषी की अनुपस्थिति में फैसला सुनाया।

क्योंकि उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाया गया था। न्यायाधीश ने हसीना की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया, क्योंकि हसीना को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह मुकदमा भी उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया था।

हसीना को प्रत्येक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई जो कुल मिलाकर 21 वर्ष के कारावास के बराबर है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘‘ भूखंड शेख हसीना को बिना किसी आवेदन के और गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया था।’’

