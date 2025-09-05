Anutin Charnvirakul: अनुतिन चार्नविराकुल चुने गए थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, जानिए उनके बारे में

नई दिल्ली: एपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी राजनेता और भूमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन चार्नविराकुल को संसद में 247 से ज़्यादा वोट हासिल करने के बाद थाईलैंड का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। चार्नविराकुल ने 5 सितंबर को थाईलैंड की प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल किया, जिसके 492 सक्रिय सदस्य हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ये आँकड़े लाइव थाई टीवी पर एक अनौपचारिक गणना के ज़रिए जारी किए गए थे और अभी तक प्रमाणित नहीं हुए हैं। थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न से औपचारिक नियुक्ति मिलने के बाद चार्नविराकुल और उनकी सरकार पदभार ग्रहण करेंगे।

Anutin Charnvirakul, leader of the Bhumjaithai Party, arrives at Parliament to prepare for the vote to select the country’s 32nd Prime Minister. The candidates are Anutin Charnvirakul, leader of the Bhumjaithai Party, and Chaikasem Nitisiri from the Pheu Thai Party.… pic.twitter.com/y1QenEcZ40 — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) September 5, 2025

