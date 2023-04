सूडान में भीषण युद्ध के बीच भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए जारी की नई एडवाइजरी, जानिए क्या कहा

Highlights भारतीय दूतावास ने कहा- सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि कृपया बाहर न निकलें कहा- अपने राशन पानी की आपूर्ति करें, अभी कुछ दिन और यह स्थिति बनी रह सकती है आपको बता दें कि सूडान में करीब 4,000 भारतीय रहते हैं

खार्तूम: सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के कारण अफ्रीकी देश में हालात बेहद खराब हैं। इस बीच मंगलवार को भारतीय दूतावास ने खार्तूम लूटपाट की कई घटनाओं के मद्देनजर वहां सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने और प्रकार की आवश्यक सलाह दी गई है। इस देश में करीब 4,000 भारतीय रहते हैं।

भारतीय दूतावास की एडवाइजरी में कहा गया है कि लूटपाट की कई घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि कृपया बाहर न निकलें। अपने राशन पानी की आपूर्ति करें। अभी कुछ दिन और यह स्थिति बनी रह सकती है। मुसीबत आने पर अपने पड़ोसियों से मदद लेने की कोशिश करें। कृपया घर पर रहें और सुरक्षित रहें। गौरतलब है कि इस संघर्ष में एक भारतीय की मौत भी हो चुकी है।

Advisory



We have come across many instances of looting. All Indian nationals are advised please not to venture out. Please ration your supplies. The situation may continue for a few more days. Please try to take help from your neighbours. Please stay at home and remain safe