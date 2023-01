मां-मां चिल्लाता रहा शख्स फिर भी लात-घूंसों की होती रही बरसात; अमेरिका में पुलिस बर्बरता के कारण युवक की मौत, राष्ट्रपति बाइडेन ने की निंदा

Highlights यूएस में पुलिस ने अश्वेत शख्स को बेरहमी से पीटा। पुलिस की पिटाई के कारण शख्स की हुई मौत। राष्ट्रपति बाइडेन ने घटना की कड़ी निंदा।

वॉशिंगटन:अमेरिका में पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई है। पुलिस द्वारा एक अश्वेत युवक को पीटने का वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस द्वारा युवक की बेरहमी से पिटाई के कारण पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे शहर में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी निंदा करते हुए दुख जताया है।

घटना 7 जनवरी को मेम्फिस में हुई है। जहां देर रात मेम्फिस पुलिस ने 29 वर्षीय एक युवक की कार रोकी। युवक को कार से बाहर निकाल कर पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पांच पुलिस अधिकारी मिलकर एक युवक को इतना मार रहे हैं कि वह अधमरा हो गया। इस दौरान शख्स पुलिस ने रहम की भीख मांगता रहा। पीड़ित मां, मां, मां कहकर चिल्लाता रहा लेकिन पुलिसवाले रूके नहीं। घटना के बाद पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, बुरी तरह से जख्मी शख्स की घटना के तीन दिन बाद ही मौत हो गई।

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here's my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao