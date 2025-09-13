अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अपनी सरजमीं पर पनाह दी और मारा गया, यूएन में इजराइल ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी
संयुक्त राष्ट्रः इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर ‘दोहरे मानदंड’ अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लामाबाद इस बात को झुठला नहीं सकता कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को उसने ही अपनी सरजमीं पर पनाह दी और वह वहीं मारा गया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत डैनी डैनन ने पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद की ओर इशारा करते हुए कहा, “जब बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया गया था, तब यह सवाल नहीं पूछा गया था कि विदेशी धरती पर एक आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया?”
डैनन ने कहा, “किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। सवाल यह था कि आखिर एक आतंकवादी को पनाह क्यों दी गई? आज भी यही सवाल पूछा जाना चाहिए। जब बिन लादेन को नहीं बख्शा गया तो हमास को भी नहीं बख्शा जा सकता।” इजराइल और पाकिस्तान के दूतों के बीच यह तीखी बहस बृहस्पतिवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर इजराइली हमले को लेकर चर्चा के लिए आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में हुई। अहमद ने अपने संबोधन में कतर के खिलाफ इजराइल के ‘‘अवैध और अकारण हमले’’ की कड़ी निंदा की और इसे ‘‘आक्रामकता के व्यापक चलन’’ का हिस्सा बताया।
जो क्षेत्रीय शांति को कमजोर करता है। पाकिस्तान के राजदूत ने इजराइल पर गाजा में ‘‘क्रूर’’ सैन्य कार्रवाई और सीरिया, लेबनान, ईरान व यमन में बार-बार सीमा पार हमलों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों की 24वीं बरसी पर हुई। इस हमले को बिन लादेन के इशारे पर अंजाम दिया गया था।